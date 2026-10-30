В Истре установили 37 искусственных дорожных неровностей

Муниципальные дороги округа Истра в 2026 году оборудовали 37 искусственными дорожными неровностями для снижения скорости автомобилей и повышения безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Искусственные дорожные неровности установили в населенных пунктах округа Истра в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения в 2026 году.

Адреса установки и количество неровностей: • дачный поселок Снегири — ул. Горького, у дома № 13 — 1; ул. Труда, у домов № 5 и № 8 — 2; ул. Партизанская, у домов № 4 и № 11 — 1; • Дедовск — ул. Текстильщиков — 1; ул. Мира, д. 6 — 1; ул. Энергетиков — 2; ул. Больничная — 1; ул. Речфлота — 3; • деревня Черная — ул. Липовая — 5; • деревня Сафонтьево — между домами № 30А и № 31 — 1; • село Павловская Слобода — ул. Ленинская Слободка — 2; вблизи СНТ «Колос» — 2; • поселок Северный — 2; • деревня Ленино — ул. Живописная — 4; • деревня Покровское — ул. Заречная, д. 44 — 1; • село Глебово — ул. Кооперативная — 1; • деревня Вельяминово — 2; • Истра — ул. Яблоневая — 2; • деревня Мансурово — ул. Флотская — 2; • деревня Румянцево — ул. Школьная — 1, по итогам прошлогодней комиссии; • село Рождествено — ул. 9-й Гвардейской дивизии — 1.

Жители могут предложить установить неровности через интернет-приемную администрации округа или подать заявление лично по адресу: г. Истра, пл. Революции, д. 4. В обращении нужно указать точный адрес участка, описать проблему и обосновать необходимость ограничения скорости — например, близостью детских площадок, остановок, школ или пешеходных переходов. По возможности следует приложить фотографии.

Специалисты рассмотрят обращение. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения оценит участок и определит возможность установки неровностей. Обращения помогают выявлять места, где необходимы дополнительные меры безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.