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В Истре пройдет мероприятие «80 лет со Дня Победы в ВОВ — Дороги Памяти»

​В преддверии 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне у единственного в России памятника регулировщице военных лет в муниципальном округе Истра состоится торжественный митинг «Дороги Памяти», передает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области.

Памятник был открыт десять лет назад по инициативе подмосковной Госавтоинспекции. Над его созданием работал заслуженный художник Российской Федерации Рожников А.А.

Областное мероприятие с участием первых лиц ГУОБДД МВД России, Госавтоинспекции Московской области, администрации м. о. Истра, юных представителей движения ЮИД, Юнармия, общественных организаций, ветеранов, деятелей искусства состоится 06 мая 2025 г. в 12:00 у мемориального комплекса «Рубеж Славы» (Московская область, м. о. Истра, п. Снегири, 42 км. Волоколамского шоссе).

В программу митинга запланировано возложение цветов, выступления официальных лиц, концертная программа, минута молчания. Также в рамках мероприятия будет предоставлена возможность взять интервью у участников и почетных гостей митинга, представителей организационного комитета.

Управление Госавтоинспекция Московской области надеется на Ваше активное участие в освещении этого важного события, посвященного памяти героических женщин Великой Отечественной войны!

Мероприятие состоится у мемориального комплекса «Рубеж Славы» (Московская область, м. о. Истра, п. Снегири, 42 км. Волоколамского шоссе).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.