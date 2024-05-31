В Истре продолжается ямочный ремонт дорог

Продолжается ямочный ремонт дорог регионального и муниципального значения в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Только с 27 по 30 мая по округу в общей сложности заделано 233 ям.

На муниципальных дорогах подрядчик на этой неделе устранил 16 ям в деревнях Кашино и Духанино. Если говорить общими цифрами, то с начала года ликвидировано 5055 дорожных неровностей, остается заделать 599 ям.

На региональных дорогах с начала этой недели устранили 217 ям. Работы проведены в д. п. Снегири, д. Ленино, д. Дедово-Талызино, с. Павловская Слобода, д. Юрьево, д. Чесноково, д. Обушково, д. Воронино, д. Писково и д. Курсаково. В целом с начала года ликвидировано 5757 дорожных выбоин, в работе остается еще 2129 ям.

Ямочный ремонт на муниципальных дорогах завершен на 90%, на региональных дорогах — на более чем 70%.

Работа продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.