В Истре Подмосковья ремонтируют мост у деревни Мансурово

Капитальный ремонт моста через реку Молодильню продолжается вблизи деревни Мансурово муниципального округа Истра. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», движение по обновленному сооружению планируют открыть в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В капитальном ремонте задействованы 20 специалистов и четыре единицы спецтехники. На время работ старый мост полностью демонтировали и возвели временную переправу для автомобилистов и пешеходов.

«Мостовики уже устроили консоли — тротуарные части моста, на 50% уложили выравнивающий слой бетона на основание сооружения, после завершения укладки приступят к гидроизоляции. Сейчас специалисты устраивают подходы и водоотвод», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В дальнейшем строители уложат новое мостовое полотно, заменят дренажную и водоотводящую системы, конструкции сопряжения, конусы насыпи и укрепления. Сооружение протяженностью более 37 метров обеспечивает связь деревни Мансурово с соседними населенными пунктами и Новорижским шоссе. Ежедневно по мосту проезжает свыше 2 тыс. автомобилей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.