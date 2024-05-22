В Истре отремонтировали дорогу в сторону музея «Новый Иерусалим»

В Истре обновили асфальтовое покрытие от перекрестка на улице Советской в сторону поселка Северного.

Эта дорога очень значимая для жителей: по ней едут и на работу, и в музей «Новый Иерусалим», и в Ново-Иерусалимский монастырь. Жители Истры и прилегающих населенных пунктов знают, что если дорога идет мимо Ново-Иерусалимского монастыря, нужно закладывать дополнительное время.

Перекресток там сложный, и в пробке на светофоре можно потерять много времени. Осложняло ситуацию дорожное полотно, особенно по направлению к Северному.

«Хотел бы поехать быстрее, да по такой дороге не разгонишься, Но теперь совсем другое дело. Радует, что не просто ямы залатали, а полностью обновили полотно. По новому асфальту и проехать приятно!» — рассказал автовладелец Владимир Смирнов, которому по этой дороге приходится ездить почти каждый день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.