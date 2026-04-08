В Истре отремонтировали дороги и знаки после зимы

Специалисты Мосавтодора провели генеральную уборку и устранили дефекты на региональных дорогах в муниципальном округе Истра после зимнего периода. Работы затронули проезжую часть, придорожные полосы, дорожные знаки и светофоры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники ликвидировали ямы и дефекты покрытия на улицах Ленина и Урицкого в Истре, на улице 1-й Волоколамской в Дедовске, а также на дорогах в деревнях Бужарово и Граворново, селах Новопетровское, Онуфриево и Молоди.

В Дедовске специалисты очистили от мусора придорожные полосы на улицах Железнодорожной и Энергетиков. Работы по уборке также провели в селе Павловская Слобода и деревне Покровское.

Для повышения безопасности движения в Истре на улице Московской отремонтировали дорожные знаки и ограждения. Знаки привели в нормативное состояние в селах Павловская Слобода и Онуфриево, а также в деревне Ленино. В поселке Снегири на улице Московской восстановили работоспособность светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.