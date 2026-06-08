В Истре обновят 67 участков дорог в этом году

В муниципальном округе Истра в этом году обновят 67 участков дорог общей протяженностью более 32,7 км. Работы стартовали в середине апреля, асфальт уже уложили на более чем 20 участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала ремонтной кампании в округе уложили асфальтобетон на участках общей протяженностью свыше 7,6 км. Работы завершены в Дедовске, Истре, Вельяминово, Первомайском, Талицах, Павловской Слободе и Румянцево.

В Дедовске отремонтированы улицы Нагорная, Энергетиков у дома № 15 (подъезд к лицею), Октябрьская, Западная, Первомайская, Юбилейная, а также дорога к СНТ «Чайка» и тротуар на улице Ленина. В Истре работы прошли на улицах Центральная — Железнодорожная, Пионерская, Рабочем проезде и на тротуаре на улице ЭХ «Большевик».

Также обновлены дороги в деревнях Талицы, Вельяминово, Новинки, в поселках Первомайский и Румянцево, а также в селе Павловская Слобода на улице Красная Слободка.

В настоящее время ремонт продолжается еще на 13 участках общей протяженностью более 7,5 км. Работы ведутся в деревнях Аносино, Красновидово, Ермолино, Жилкино, Кострово, в поселке Красный, в селе Петровское и на улице Калинина в Павловской Слободе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.