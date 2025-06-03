В Истре начался ремонт автомобильных дорог

В муниципальном округе Истра активно идет ремонт автомобильных дорог. На данный момент работы выполнены на 6 участках муниципальных дорог: в Истре на улице Центральная — улица Шоссейная и улица Щеголева, в Дедовске на улице Парковая и улице Волоколамская, а также в Алексино и Манихино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прямо сейчас ремонтные работы идут на 2-х участках автодорог в Новопетровском и Хмолино, а также начались работы в Истре на улице Рабочая.

В план ремонта на текущий год, включая пожелания и обращения жителей округа, которые поступали в рамках «выездных администраций», вошли 50 участков муниципальных дорог, общей протяженностью 23 км.

Что касается региональной сети, то в этом году запланирован ремонт более 29 км. На данный момент уже готовы 3 участка в Дедовске: на улицах Ногина, Железнодорожная и Гражданская.

Сейчас в работе еще 2 участка дорожного полотна, расположенных на автомобильной дороге «Волоколамское шоссе — Мансурово — Раково» и «Истра — Вельяминово — Давыдовское».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.