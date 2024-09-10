В Истре на 100% реализован план ремонта автомобильных дорог 2024 года

В городском округе Истра на 100% реализован план ремонта автомобильных дорог 2024 года. В рамках транспортного часа в формате видеоконференцсвязи детально обсудили проведенную работу в этом важном направлении в масштабе как всей Московской области, так и в целом ряде городских округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день в городском округе Истра на всех участках завершена укладка асфальта. В работе остается только 2 участка: в Дедовске и в Глебовском, где подрядчик завершает устройство бордюра и тротуара.

В целом по объемам ремонта автомобильных дорог округ вошел в этом году в топ-5 муниципальных образований Московской области. В общей сложности на территории муниципалитета отремонтированы 42 участка, общей протяженностью 40 км.

Из них 31 участок муниципальных дорог протяженностью более 12 км. Работы были проведены в Истре на 4 участках: Дедовске, Савельево, Павловское, Трусово, Рождествено, Рубцово, Никулино, Глебовский, Синево, Красновидово, Ивановское, Павловская Слобода и Борисково.

Что же касается региональных дорог, то ремонт проводился на 11 участках, общей протяженностью 28 км. На сегодня в работе остаются 2 участка: «ММК-Павловска Слобода-Нахабино» и «Савельево-МБК». Их подрядчик обещает завершить в ближайшее время.

Городской округ Истра при поддержке главы региона Андрея Воробьева уже 4-й год подряд стабильно показывает масштабные планы ремонтов. К примеру, в прошлом 2023 году это было 66 км, в 2022 году — 40 км, а в 2021 году — 65 км. При этом каждый отремонтированный участок — это обращения и пожелания наших жителей, которые формировались в том числе и через проводимые нами «выездные администрации».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.