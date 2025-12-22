В Истре, Дмитрове и Яхроме модернизировали светофоры для улучшения движения

В Истре, Дмитрове и Яхроме специалисты Мосавтодора и центра безопасности дорожного движения установили и модернизировали светофоры на ключевых участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На прошлой неделе в Дмитрове на улице Профессиональной рядом с остановкой «Нефтебаза» был установлен новый светофор с вызывными кнопками. В Яхроме специалисты увеличили время проезда по Яхромскому мосту, скорректировав режим работы светофора на пересечении с улицей Железнодорожной.

В Истре на пересечении Волоколамского шоссе и дороги в сторону деревни Никулино и Музея Новый Иерусалим были установлены видеодетекторы и перенастроен светофор.

Мониторинг работы новых и модернизированных светофоров продолжается. При необходимости специалисты проведут дополнительные корректировки. По данным министерства, оптимизация работы светофоров позволяет снизить заторы и повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

