В исторической части Коломны приступили к обновлению покрытия дорог

В исторической части Коломны ведутся работы в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Покрытие дорог и велодорожек обновят на улице Зайцева.

Рабочие начали фрезеровку старого полотна на участке дороги от пересечения с улицей Пушкина до выезда на улицу Октябрьской революции.

Дорожный ремонт порадует не только автомобилистов, но и владельцев велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Вдоль сквера Зайцева на одноименной улице есть выделенная полоса для движения данной группы транспорта; покрытие велодорожки также ожидает обновление.

В данный момент на участке ведется фрезеровка асфальта. Работы планируется завершить к концу первой недели июня. Всего в перечне ремонта дорог в городском округе Коломна в этом сезоне находятся 4 региональных и 47 муниципальных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.