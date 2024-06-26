В Иркутске планируют построить новую развязку за 14 млрд рублей

Депутаты городской думы Иркутска обсуждают новый проект по расширению выезда из города и строительству новой развязки. По оценкам экспертов, проект обойдется более чем в 14 миллиардов рублей, пишет Агентство Бизнес Новостей .

Жители Иркутска ранее жаловались на пробки на дорогах, особенно на проблемных участках кольцевой: по улице Маршала Конева и до микрорайона Юго-Западное. Утверждается, что проблема состоит в сужении на выезде с кольца и автомобилисты вынуждены перестраиваться с двух полос дороги на одну. Тормозят движение и многочисленные светофоры.

Власти планируют расширить выезд в рамках более масштабной реконструкции дороги Иркутск – Шелехов. Работами занимается ООО «Смета+». Проект планируют утвердить в первой половине 2025 года.

Подрядчик планирует построить многоуровневую развязку в виде полного клеверного листа.