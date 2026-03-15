В Химках жителям напомнили правила безопасности на ж/д станции

Главная цель мероприятия — в живом диалоге достучаться до каждого пешехода и объяснить, что сэкономленная минута не стоит жизни. Специалисты транспортного отдела совместно с представителями народной дружины вышли к платформам, чтобы лично пообщаться с жителями. Участники акции подробно объясняли, почему правила поведения на объектах транспорта — это не скучная формальность, а вопрос жизни и смерти.

«Специальные дежурства волонтеров на объектах железнодорожной инфраструктуры проводятся в Химках регулярно. Мы отмечаем, что это одна из самых эффективных мер по профилактике травматизма. Статистика показывает, что происшествия на путях чаще всего случаются с людьми, которые находятся в состоянии опьянения. Но риску могут подвергаться и другие — те, кто просто спешит или отвлекся. Мы с активистами раздали горожанам брошюры. Листовка, конечно, сама по себе не спасет жизнь, но она напомнит человеку, что потерять ее можно в любую секунду по неосторожности», — отметил Валентин Герасимов.

В ходе рейда пассажирам вручали информационные памятки с ключевыми правилами перехода путей и поведения на платформах. Подобные акции по повышению безопасности в Химках носят системный характер и охватывают все станции городского округа. В этой работе задействованы сотрудники отдела транспорта и связи, депутатский корпус, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и общественники.

«Статистика говорит нам, что в группе риска находятся дети до 18 лет, которые часто ходят в наушниках и попросту не слышат звука приближающегося поезда, а также пенсионеры с возрастными изменениями слуха и зрения. Чтобы предупредить горожан об опасности, сотрудники управления транспорта и муниципальные депутаты проводят подобные акции и рассказывают пассажирам о правилах поведения», — пояснил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Железная дорога — это зона повышенной опасности, требующая предельной концентрации внимания. За переход путей в неположенном месте предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа, однако главная плата за беспечность может оказаться несоизмеримо выше — человеческая жизнь.​

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.