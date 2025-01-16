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В Химках завершили ремонт моста через Ленинградское шоссе

В Химках завершили ремонт надземного перехода через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент». Строители полностью демонтировали устаревшие лестничные марши и возвели новые. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Специалисты заменили все металлические элементы старой конструкции и обновили краску. Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции. В порядок привели и прилегающую территорию.

Пропускная способность перехода рассчитана на 14 тыс. человек в сутки. Ежедневно мост обеспечивает удобный и безопасный проход через автомагистраль М-11 и создает пешеходную доступность к объектам общественно-развлекательного назначения.

Ранее в городе завершили ремонт надземного перехода, соединяющего улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект у торгового комплекса «Лига». Специалисты обновили краску, напольное покрытие, а также стеклянные элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.