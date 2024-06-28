В Химках завершили капитальный ремонт трех дорог

В городском округе Химки завершили ремонт трёх дорог. Дорожное покрытие полностью обновили на улице Панфилова, Молодёжном проезде и Юбилейном проспекте. В ближайшее время здесь нанесут разметку. О планах работ по благоустройству главе городского округа Дмитрию Волошину доложил заместитель Николай Батышев в ходе общегородского совещания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«По капитальному ремонту дорог получено положительное заключение по трём дорогам: Молодёжный проезд, Юбилейный проспект и улица Панфилова. С сегодняшнего вечера здесь планируется нанесение дорожной разметки», — рассказал заместитель главы Химок Николай Батышев.

Специалисты привели в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На одних из самых популярных дорог округа провели фрезеровку старого дорожного полотна, отрегулировали люки и колодцы. В рамках финального этапа нанесут разметку.

Кроме того, в Химках ведут работы по оборудованию народных троп. На следующей неделе специалисты завершат обустройство дорожек в поселке Лунёво и начнут работы в Кутузовском. Тропы возведут по единому стандарту — уложат асфальт шириной два метра и установят бортовой камень. Так маршруты до социально значимых объектов станут ещё удобнее.

Отметим, что сотрудники дорожно-коммунального хозяйства также модернизируют дворовые территории. Здесь меняют асфальт пешеходных дорожек и бортовой камень, а также проводят замену асфальтобетонного покрытия. Накануне работы завершились в Новых Химках на улице Строителей. На следующей неделе ремонт начнётся в Сходне на улицах Мичурина и Фрунзе.

Также продолжается реализация программы по комплексному благоустройству. Работы ведут на шести адресах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне. На нескольких адресах уже приступили к монтажу оснований и установке детских площадок.