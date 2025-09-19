В Химках завершают фрезеровку асфальта на улице 9 Мая

В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая. Сейчас специалисты завершают фрезеровку асфальтового покрытия, — готовность 90%. Рабочие также приступили к демонтажу тротуаров и обустройству пространства под остановку напротив ЖК «Альфа Центавра». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты почти полностью удалили изношенное покрытие проезжей части. Работы ведут на каждой полосе дороги по очереди. В связи с этим движение автотранспорта на обеих полосах осуществляется поочередно. В загруженные часы лучше выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Рабочие также приступили к обустройству тротуаров. Специалисты выравнивают поверхность песком и укладывают щебень. После приступят к укладке плитки.

Следующим этапом произведут замену колодцев и дождеприемников. После предстоит укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На финальном этапе специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Общая протяженность работ — более 3 км. Границы ремонта проходят от участка 55.888780, 37.430144 до участка 55.910492, 37.405317.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.