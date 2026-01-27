В Химках за неделю эвакуировали 392 неправильно припаркованных автомобиля

В Московской области за неделю эвакуировали 3 632 автомобиля, припаркованных с нарушениями, больше всего — в Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 19 по 25 января в Подмосковье эвакуировали 3 632 транспортных средства, нарушивших правила парковки. Это на 45 автомобилей меньше, чем на предыдущей неделе.

По данным центра безопасности дорожного движения, наибольшее число эвакуаций зафиксировали в Химках — 392 автомобиля. В Красногорске переместили 356 машин, в Мытищах — 323, в Ленинском округе — 315, в Люберцах — 277.

Чаще всего нарушали правила владельцы автомобилей марок KIA (304 случая), Hyundai (292), ВАЗ (265), Geely (249) и Volkswagen (200).

В министерстве напомнили, что неправильная парковка особенно опасна во время снегопадов, так как мешает работе экстренных служб и уборочной техники. Эвакуировать автомобиль могут за парковку под запрещающими знаками, на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» без соответствующих оснований.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно по телефону 112 или через приложение 112 МО.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.