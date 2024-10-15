В Химках с начала года прошло более 50 рейдов «Сохрани себе жизнь»

В городском округе Химки регулярно проводятся акции, направленные на повышение безопасности вблизи железнодорожных путей. С начала года сотрудники управления транспорта организовали более 50 тематических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Железнодорожные пути всегда представляли собой зону повышенной опасности. Однако, соблюдая несложные правила, можно не только избежать несчастных случаев, но и сохранить самое ценное — человеческую жизнь», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В августе прошлого года в городском округе открылось движение по линии МЦД-3. До 2027 года планируется реконструкция станций по новым стандартам МЦД: просторные павильоны, навесы, бесплатный Wi-Fi и видеонаблюдение по системе «Безопасный регион». В частности, обновят станции «Левобережная», «Химки», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.