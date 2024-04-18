В Химках с 25 по 26 апреля временно изменится схема движения трех маршрутов

В Химках с 22:00 25 апреля до 22:00 26 апреля ограничат движение транспорта на участках через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц Юбилейный проезд — 1-й Железнодорожный тупик. В связи с этим временно будут изменены схемы движения трех маршрутов: № 7, 25 и 873, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, маршрут № 7 «ОАО «Сходнямебель» — завод Элвакс» будет временно разделен на две части. По первой схеме движения автобусы будут следовать от улицы Сходненская до МЦД «Сходня», а по второй — от МЦД «Сходня» по улице Чапаева до улицы Некрасова.

Для пассажиров маршрута организуют бесплатную пешую пересадку через МЦД «Сходня» по имеющемуся билету. Маршрут № 25 «ст. Сходня — ул. Овражная» будет следовать от остановки «МЦД Сходня» по улице Чапаева. Также изменения коснутся маршрута № 873, следующего в Москву. Посадка и высадка на маршрутах будет временно осуществляться на остановке у МЦД «Сходня» по улице Чапаева.

В связи с изменением из указанных маршрутов будет исключена остановка «Стадион Юность». Просим пассажиров заранее планировать свои поездки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.