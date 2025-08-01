В Химках прошел второй баскетбольный матч национальных сборных России и Ирана

В баскетбольном центре «Химки» состоялся второй товарищеский матч между национальными сборными России и Ирана. В этот раз хозяева площадки одержали уверенную победу со счетом 79:58, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом матче россияне уступили сопернику со счетом 67:70, но уже во второй игре команда Зорана Лукича показала настоящий российский баскетбол.

Капитан российской команды открыл счет из-под щита, к концу второй минуты игроки уже вели со счетом 5:0. В трех первых периодах команде Ирана понадобилось более двух минут, чтобы открыть свой лицевой счет, лишь заключительный они начали с трех метких штрафных.

За время матча гостям ни разу не удалось сравнять счет. Свое внушительное 20-очковое преимущество россияне спокойно сохранили до финальной сирены.

После игр в Химках российскую сборную ждет новое испытание. В начале августа они отправятся в Египет, где проведут два матча против местной национальной команды.

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