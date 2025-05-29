В Химках продолжаются работы по благоустройству дворов

В Химках продолжается обновление дворовой инфраструктуры. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» ведут работы во всех микрорайонах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, специалисты приводят в порядок дорожное полотно на улице Зеленой микрорайона Левобережный. Во дворе домов № 19 и 20 приступили к укладке асфальта на тротуарах. У домов № 13 и 14 выполняют демонтаж и установку нового бортового камня. Во дворе также появится обновленный игровой комплекс.

Кроме того, к обновлению дорожек и тротуаров приступили в Старых и Новых Химках. На улице Молодежной идут подготовительные работы перед нанесением свежего слоя асфальта у домов № 32 и 34. На улице Родионова выполняют замену тротуаров во дворе домов № 9 и 11.

Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Перед стартом работ сотрудники «Объединенного городского хозяйства» проводят встречи с жителями для согласования проектов благоустройства.

В этом году специалисты обновят 22 дворовые территории Химок. Все работы проводят по графику с соблюдением технологий. Главная цель — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия передвижения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.