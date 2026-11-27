РЖД обустраивает фундаменты и стойки платформы будущей станции МЦД-3 «Монумент» в Химках. Работы продолжаются без остановки, несмотря на снегопады, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строители завершили подготовительные работы на площадке станции МЦД-3 «Монумент» в Химках. Они установили 37 опор контактной сети и перенесли инженерные коммуникации. Сейчас РЖД обустраивает фундаменты и стойки платформы.

Станцию строят между остановочными пунктами «Химки» и «Молжаниново». Проект реализуют правительство Московской области и РЖД. Здесь появятся две пассажирские платформы с навесами, два вестибюля и крытый переход над путями. Для пассажиров установят лифты и эскалаторы.

Новая станция улучшит транспортную доступность почти для 30 тыс. жителей Химок, в том числе жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». Пешая дорога от этих комплексов до «Монумента» займет в среднем 8–10 минут. Со станции можно будет без пересадок доехать до центра Химок, метро «Ховрино», Люберец, Жуковского и Раменского.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.