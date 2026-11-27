В Подмосковье разъяснили, что входит в плату за содержание жилья

Плата за содержание жилого помещения включает управление многоквартирным домом, обслуживание и текущий ремонт общего имущества, а также коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Строка «Содержание жилого помещения» в квитанции за ЖКУ включает расходы на уборку подъездов, работу лифтов и освещение общих коридоров. Взнос на капремонт и коммунальные услуги, потребленные в квартирах, оплачиваются отдельно.

В перечень работ входят проверка и ремонт кровли, фасада и несущих конструкций, санитарная уборка, содержание придомовой территории и уборка мусора. Также предусмотрены подготовка отопления к зимнему и летнему периодам, прочистка труб, дренажных систем и водостоков, замена ламп, проверка проводки и обслуживание лифтов.

Аварийное обслуживание включает оперативное реагирование на аварии, выявление и устранение неисправностей, восстановление работы общедомовых систем водоснабжения, электроснабжения и отопления.

Собственники утверждают размер платы на общем собрании с учетом предложений управляющей организации минимум на год. Если решение не принято, плату устанавливает орган местного самоуправления. Перечень работ закрепляют в договоре управления. Он не может быть меньше минимального перечня, утвержденного правительством РФ.

Договор и перечень работ доступны в ГИС ЖКХ, а отчет управляющей организации — в приложении «Госуслуги Дом», в разделе «Куда были потрачены деньги». Через приложение можно направить заявку по вопросам выполнения работ.

Для пересмотра перечня работ или размера платы необходимо общее собрание собственников. Проголосовать можно онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.