«Авито Товары» включили в обзор новогодних подарков технику для досуга, коллекционные предметы, книги и антикварные украшения, сообщает «Бриф24» .

Среди примеров — японский виниловый проигрыватель за 60–70 тыс. рублей. Его стоимость зависит от состояния, комплектации, года выпуска и сохранности компонентов. В подборку также вошли фотоаппараты, проекторы, беспроводные наушники, электронные книги и кофемашины.

Старинный барометр-высотомер, или альтиметр, стоит 65–70 тыс. рублей. Он измеряет атмосферное давление и определяет высоту по его изменению. Коллекционную ценность прибора определяют период изготовления, состояние механизма, корпуса и шкалы, оригинальная маркировка.

Книжная часть обзора включает художественную и специализированную литературу, альбомы по искусству и издания о кино. Ценность первых изданий, ограниченных тиражей и собраний сочинений зависит от года выпуска, состояния и оформления, но не всегда от возраста.

Серебряное колье 835-й пробы с гранатами и брошь с бирюзой стоят по 35–40 тыс. рублей. Колье с коралловым тигром, которое продавец обозначил как японское, — 40–45 тыс. рублей. При оценке украшений учитывают клейма, состояние металла и вставок, технику исполнения и следы реставрации. Датировка конкретного изделия требует подтверждения.

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