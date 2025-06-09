В Химках приступили к замене дорожного покрытия на улице Молодежной

В Химках продолжается обновление дворовой инфраструктуры. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» выполнят работы по благоустройству в каждом микрорайоне округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, специалисты приступили к ремонту покрытия во дворе домов № 30, № 30А, № 32 и № 34 на улице Молодежная. Рабочие снимают изношенное покрытие и с помощью специальной техники, а затем укладывают свежий слой асфальта. На дорожках также установят новые бортовые камни. Ремонт проводится поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Сотрудники МБУ «ОГХ» уже обновили дорожки и тротуары о дворах на улицах Мичурина, Чкалова, Родионова, Парковая и Зеленая. Теперь здесь ведутся финальные работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

В этом году специалисты обновят 22 дворовые территории Химок. Все мероприятия проходят по графику, с соблюдением технологий и стандартов качества. Главная цель — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия передвижения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.