В Химках приступили к демонтажным работам моста через Ленинградское шоссе
Фото - © Администрация Химки г.о.
В городском округе Химки стартовал ремонт надземного перехода через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент». На данный момент строители уже приступили к демонтажу устаревших лестничных маршей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Специалисты заменят все металлические элементы старой конструкции, после чего приступят к покраске моста и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируется завершить до конца ноября.
Кроме того, в Химках продолжаются работы по текущему ремонту надземного перехода у торгового центра «Лига», расположенного на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. В ходе текущего ремонта специалисты проведут замену разрушенной плитки из керамогранита, окраску металлических поверхностей и стен. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.
Безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, на улицах городского округа оборудовали 17 возвышенных наземных пешеходных переходов в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.