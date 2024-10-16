В Химках приступили к демонтажным работам моста через Ленинградское шоссе

В городском округе Химки стартовал ремонт надземного перехода через Ленинградское шоссе у остановки «Монумент». На данный момент строители уже приступили к демонтажу устаревших лестничных маршей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты заменят все металлические элементы старой конструкции, после чего приступят к покраске моста и благоустройству прилегающей территории. Все работы планируется завершить до конца ноября.

Кроме того, в Химках продолжаются работы по текущему ремонту надземного перехода у торгового центра «Лига», расположенного на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта. В ходе текущего ремонта специалисты проведут замену разрушенной плитки из керамогранита, окраску металлических поверхностей и стен. Пешеходные мосты модернизируют по просьбе химчан.

Безопасности движения в Химках уделяют особое внимание. Так, на улицах городского округа оборудовали 17 возвышенных наземных пешеходных переходов в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.