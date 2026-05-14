В Химках представили VR-тренажер ПДД для школьников

VR-тренажер по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог» представили ученикам школы «Лидер» в Химках. Проект разработала ГК «Урбантех» совместно с Минтрансом Подмосковья для профилактики детского травматизма на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В презентации приняли участие министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, первый замминистра образования региона Лариса Сулима, заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский и глава городского округа Химки Инна Федотова.

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Мы разработали уникальный тренажер, который помогает детям изучать правила через практику и геймификацию, а не формальные занятия», — отметил Марат Сибатулин.

Проект реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — снизить число ДТП с участием детей и сформировать устойчивые навыки безопасного поведения на дороге.

Комплекс включает программное обеспечение, 15 VR-очков, 30 контроллеров и ноутбук-сервер для сбора статистики. Разработаны три сценария: маршрут от дома до школы, от школы до парка и обратно. Детей сопровождает виртуальный робот-наставник Семафор, который объясняет правила и реагирует на действия пользователя.

По итогам презентации школе «Лидер» передали программное обеспечение. В дальнейшем занятия с использованием VR-тренажера планируют внедрить в других школах Подмосковья и детских лагерях в летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.