сегодня в 19:06

В Химках появятся семь новых маршрутов

В Химках запустят еще семь новых маршрутов. Автобусы ГУП «Мосгортранс» будут следовать из Химок до ближайших станций метро и обратно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С декабря на дорогах города можно увидеть:

№ 1154: «Метро «Планерная» — Госпиталь Минобороны (мкр. Планерная, Химки)»;

№ 1342: «Метро «Беломорская» — Ул. Павлова (Химки)»;

№ 1344: «Метро «Ховрино» — МЦД Левобережная»;

№ 1346: «Метро «Ховрино» — Ул. Совхозная (Химки)»;

№ 1480: «Метро «Планерная» — Ул. Германа Титова (Химки)»;

№ 1532: «Метро «Беломорская» — Госпиталь Минобороны (мкр. Планерная, Химки)»;

№ 1981: «Метро «Планерная» — Больница № 119 (мкр. Новогорск, Химки)».

Для маршрутов были выбраны наиболее приоритетные направления горожан. Автобусы будет легко различить по наклейке «Москва — Область» на борту.

Пассажирам доступны все привычные сервисы и удобства. В автобусах предусмотрены возможность безналичной оплаты проезда, USB-зарядки, медиапанели, крупные маршрутоуказатели и аудиоинформатор.

Оплатить проезд можно картой «Тройка», картой москвича или банковской картой, а также единым абонементом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.