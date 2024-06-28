В Химках подведут итоги голосования за название новой ж/д станции

В Химках подведут итоги голосования за название новой железнодорожной станции вблизи жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». Оно продлится до 9 июля. О ходе голосования в рамках общегородского совещания главе муниципалитета Дмитрию Волошину доложил первый заместитель Родион Левочка, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Платформу планируется возвести в непосредственной близости от монумента „Противотанковые ежи“. Жителям предложили выбрать один из шести вариантов: „Монумент“, „Химки — 2“, „ул. Германа Титова“, „Новые Химки“, „Ленинградское шоссе“ и „Две Столицы“. К работам по строительству станции планируется приступить в 2025 году», — рассказал Родион Левочка.

Новая станция поможет улучшить транспортную доступность в Новых и Старых Химках. Она будет расположена между торговым центром МЕГА, жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы».

Также в ходе совещания Родион Левочка рассказал о выполненных работах по установке, модернизации и реконструкции опор освещения в рамках концессионного соглашения. Специалисты реконструировали более 6,2 тысяч светильников. Всего в этом году в разных микрорайонах Химок обновят более 13 тыс. светильников.

Проголосовать может любой желающий на региональном портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.