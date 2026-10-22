В Химках планируют построить метро и усилить автобусные маршруты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах строительства станций метро «Химки» и «Куркино» и усиления местных автобусных маршрутов. Ориентировочные сроки реализации проекта метро — 2030–2035 годы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Воробьев в интервью о развитии региона сообщил о планах продления Таганско-Краснопресненской линии метро. Проект предусматривает две новые станции на территории Химок и столичного района Куркино: «Химки» в районе Куркинского шоссе и конечную «Куркино». Ориентировочные сроки реализации — 2030–2035 годы. Новые станции должны обеспечить жителям Химок удобный и быстрый доступ к транспортной сети Москвы.

Параллельно планируется расширить автобусный парк на муниципальных маршрутах. После усиления направлений между Москвой и Подмосковьем часть автобусов перераспределят на внутренние линии, в том числе в новые микрорайоны и отдаленные населенные пункты.

Среди частых просьб жителей — замена малых автобусов на более вместительные, корректировка расписания и продление маршрутов. Эти обращения анализируют ежедневно, чтобы учитывать потребности горожан.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.