В Химках отремонтируют 21 дорогу до июня 2026 года

Ремонт дорог общей протяженностью более 18 км проведут в Химках до июня 2026 года. Сейчас в Старых Химках работы идут одновременно на четырех участках, включая улицу 8 Марта и проспект Мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в округе обновят 21 дорогу. По словам главы Химок Инны Федотовой, дорожную инфраструктуру последовательно приводят в нормативное состояние для повышения безопасности и комфорта жителей.

«В этом году в Химках обновим 21 дорогу общей протяженностью более 18 километров. Дорожная инфраструктура последовательно приводится в нормативное состояние для обеспечения безопасности и комфорта каждого жителя», — отметила Федотова.

В Старых Химках одновременно ремонтируют четыре участка. На улице 8 Марта уже укладывают новое асфальтовое покрытие — здесь обновят более 400 метров полотна. На улице Бурденко заменили покрытие на площади свыше 4 тыс. кв. м. На улице Академика Грушина выполнено 50% работ, общая площадь участка составляет почти 11 тыс. кв. м. На проспекте Мира проводят фрезерование, после чего уложат асфальт на площади более 22 тыс. кв. м. Мост Победы обновят после завершения работ на проспекте Мира.

«Модернизация дорожной сети — это вклад в повышение качества жизни жителей округа. Важно, что работы идут сразу на нескольких участках», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Все работы в Старых Химках планируют завершить в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.