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В Химках обсудили безопасность дорожного движения на улице Горшина

Жители улицы Горшина в Химках 29 октября обсудили организацию дорожного движения и безопасность с представителями администрации округа и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече участники подтвердили, что замечания по ямочному ремонту, высказанные во время предыдущего обсуждения, устранены.

Отдельно рассмотрели вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Специалисты устранят просадку асфальтового покрытия в районе люка.

В ближайшее время также планируют завершить установку необходимых дорожных знаков и обустроить пешеходный переход с нанесением разметки.

Все обращения жителей зафиксированы. Работы продолжаются, их выполнение находится на контроле.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.