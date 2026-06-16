В Химках обновляют дорожную разметку на переходах

Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах стартовало в Химках. Работы уже завершили на пересечении Ленинского проспекта и улицы Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты приводят в порядок пешеходные переходы с применением современной технологии. Разметку наносят через специальные трафареты износостойким холодным пластиком, после чего покрывают световозвращающими стеклошариками из переработанного стекла.

Такое покрытие отражает свет фар и делает «зебру» заметной для водителей на большом расстоянии. Переходы остаются хорошо видимыми в темное время суток, а также во время дождя и тумана.

«Безопасность жителей остается одним из наших главных приоритетов. Современная разметка помогает водителям заранее увидеть пешеходный переход и вовремя снизить скорость, что особенно важно на участках с интенсивным движением», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что особое внимание уделят участкам рядом с образовательными учреждениями, остановками общественного транспорта и местам с высокой интенсивностью пешеходного движения.

Современные пешеходные переходы появятся в разных микрорайонах округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.