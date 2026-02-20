сегодня в 13:06

В Химках ночью 20 февраля очистили от снега основные магистрали

Коммунальные службы Химок в ночь с 19 на 20 февраля вывели на уборку три комбинированные дорожные машины. Техника очищала основные магистрали города и дворовые проезды.

Три комбинированные дорожные машины вышли на линии в 23:00 19 февраля. Работы стартовали с перекрестка Юбилейного проспекта и улицы 9 Мая. Спецтехника очищала проезжую часть от снега на основных магистралях округа.

Для уборки используют машины, оснащенные отвалом и щеткой. Отвал представляет собой изогнутую пластину, которая собирает снежную массу. Он включает нож, сцепную раму, механизм подъема и толкающие штанги.

Утром коммунальные службы продолжили работы. Специалисты очищают дворовые территории, а также проезды к поликлиникам и школам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.