В Химках начали строить станцию «Монумент» МЦД-3

Строительство новой железнодорожной станции Монумент началось в Химках между станциями Химки и Можаниново. Рабочие выполняют подготовительные работы, открытие объекта запланировано на третий квартал 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Железнодорожники приступили к обустройству временной дороги и строительного городка, а также к выносу кабелей сигнализации, централизации и блокировки. Станция Монумент станет первой, которую правительство Московской области реализует совместно с РЖД. Она войдет в состав МЦД-3 и улучшит транспортную доступность жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система», а также связь с Москвой и другими микрорайонами Химок и населенными пунктами Подмосковья. Открытие запланировано на третий квартал 2027 года.

«Это первая железнодорожная станция, реализуемая правительством Московской области совместно с РЖД. Она войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей жилых комплексов с Москвой и другими территориями», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках проекта построят две береговые платформы с навесами по всей длине. Для безопасного перехода через пути возведут мост-конкорс площадью более 2,4 тыс. кв. м с выходами на платформы. Их оборудуют турникетами, кассами, мультимедийной навигацией, световыми лайтбоксами, аудиосистемами информирования и терминалами с кнопкой SOS. Установят лавочки и урны.

Для маломобильных пассажиров предусмотрят лифты, а продажу билетов организуют в кассе с пониженным окном. Прилегающую территорию благоустроят: обустроят тротуары и площадки, установят освещение, выполнят озеленение, разместят велопарковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.