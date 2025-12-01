В Химках на улице Молодежной ведут работы по капитальному ремонту дороги

На улице Молодежная в Химках проводят работы по капитальному ремонту дороги. Общая протяженность реконструируемого участка — почти 900 метров: от Куркинского шоссе до пересечения с улицей Панфилова. Ежедневно по нему проезжает более 13 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. Далее будет насесена дорожная разметка, заменены дорожные знаки, а также проведена уборка и планировка территории.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.