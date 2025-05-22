В Химках на улице Гоголя завершили укладку асфальта

На участке работают сотрудники «Объединенного городского хозяйства». Уже завершили частичную замену бортового камня и локальный ремонт тротуаров, также провели фрезеровку старого покрытия и уложили новый слой асфальтобетона. Последним этапом ремонтных работ станет нанесение новой разметки. Работы завершат в июне этого года.

Ремонт на улице Гоголя проводят в рамках масштабной программы по обновлению улично-дорожной сети Химок. В этом году в округе запланированы работы на 11 участках дорог. Это позволит значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры и повысить безопасность движения.

В рамках текущего ремонта работы будут выполнены в Сходне и Старых Химках. Асфальт обновят на улицах Мцыри, Некрасова, Горная, в Коммунальном проезде и на Новосходненском шоссе. На этих участках специалисты уже заменили бордюрный камень, и в ближайшие дни начнут фрезеровку дорожного полотна.

Капитальный ремонт охватит улицы 9 Мая и Молодёжная в Новых Химках, улицу Центральную в Подрезкове, улицу Ленина в Сходне, а также крупный участок протяженностью почти 3,5 километра в квартале Терехово-Ивакино.

Все работы проводят по графику с соблюдением технологий. Основная цель — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия передвижения как на автомобиле, так и пешком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.