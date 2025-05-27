В Химках на улице Гоголя обновили покрытие

В городском округе Химки дорожники активно ведут ремонтные работы — уже завершили замену покрытия на одной муниципальной улице, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего в округе планируется обновить около 25 км покрытия на шести муниципальных и четырёх региональных дорогах. Работы уже завершены на ул. Гоголя, которая ведет к станции МЦД Химки», — пояснили в ведомстве.

На пяти муниципальных дорогах в черте города дорожники продолжают ремонтные работы: на улицах Горной, Некрасова, Мцыри и Новосходненском шоссе. А на Коммунальном проезде пока отремонтировали тротуар — на самой дороге тоже заменят покрытие.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» планируют заменить 6 км покрытия. В городской черте работы выполнят на улице Бабакина — участок ремонта протяженностью 900 метров обеспечивает подъезд более 40 тысяч автомобилистов ежедневно к Химкинской больнице, учебным учреждениям, а также Ленинградскому и Путилковскому шоссе. А для удобства жителей малых населенных пунктов заменят 2,3 км старого покрытия на участке, соединяющем деревни Поярково и Пикино, а между деревней Мышецкое и остановкой «Дачный поселок» обновят 1,8 км дорожной одежды. Кроме того, работы проведут на Придорожной улице в деревне Перепечино.

На участках ремонта укрепят обочины и нанесут разметку. После завершения работ путь жителей к домам и социально значимым объектам станет комфортнее и безопаснее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.