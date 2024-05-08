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В Химках на 9 мая изменят схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта

9 мая в Химках с 9:00 до 15:00 будет временно перекрыто движение транспорта в двух направлениях: проспект Мира в районе домов № 7 и 12 до пересечения с ул. Чкалова, по ул. Победы от пересечения с ул. Березовая аллея и ул. Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Перекрытия связаны с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за чего будут изменены схемы движения автобусных и троллейбусных маршрутов: № 4 «ТЦ МЕГА (Ашан) — ул. Павлова»; № 10 «ул. Мичурина — ТЦ МЕГА (Ашан)»; № 342 «Химки (ул. Павлова) — Москва (метро «Речной вокзал»)» и № 971к «Химки (ЖК» Мишино») — Москва (метро «Сходненская»)».

Маршруты будут следовать по ул. Гоголя, ул. Березовая Аллея, далее по ул. Бурденко в прямом и обратном направлении.

Так, автобусы маршрута № 14 «ст. Химки — Ивакино» и № 20 м «МЦД Химки — Улица Германа Титова» будут следовать по ул. Гоголя в прямом направлении и по Ленинскому проспекту, ул. Чкалова, ул. Бурденко и ул. Березовая Аллея в обратном направлении.

А троллейбусные маршруты № 1» ул. Дружбы — стадион Родина» и № 203 «Химки (стадион «Родина») — Москва (метро „Планерная“)» проследуют до остановочного пункта «Улица Первомайская».

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.