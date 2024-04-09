В Химках капитально отремонтируют девять дорог

В городском округе Химки в этом году отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью более 23 километров. Дорожное полотно обновят на улицах Панфилова и Пролетарской, Юбилейном проспекте, Вашутинском шоссе, в Молодежном проезде, на участке Покров — Веревское, а также на Международном шоссе, пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 «Нева» и путепроводе «Пикино — Поярково — Мышецкое», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорожная инфраструктура — важная составляющая комфортной городской среды. За сезон капитально отремонтируем девять участков дорог — обновим дорожное полотно, разметку, знаки», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Шесть дорог отремонтируют в рамках муниципальной программы и еще три дороги — в рамках региональной. Также продолжается мониторинг состояния дорожного покрытия в округе, самые изношенные участки дополнительно включат в план ремонта на 2024 год. Ремонт проведут с использованием высококачественного евроасфальта.

Кроме того, ежедневно в округе устраняют от 150 до 200 ям на дорогах и около 50 дефектов — во дворах. Всего с 1 апреля в Химках устранили более 1000 ям.

Кроме того, в рамках месяца чистоты и порядка в округе очистят более 500 километров дорог и 200 километров тротуаров. Их промоют с использованием специальных средств, чтобы убрать остатки противогололедных реагентов. Также в городе заменят более 50 искусственных дорожных неровностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.