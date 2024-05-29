В Химках автобусы 2 маршрутов начнут заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево

В Химках с 1 июня в связи с открытием терминала D будет изменена схема движения двух маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Теперь автобусы, следующие по маршрутам № 41 «Химки (ул. Дружбы) — ст. МЦД Лобня» и № 43 «ст. Химки — Международное шоссе — Химки (Ивакино)» будут совершать заезд к главному входу в терминал D.

На маршруте № 41, следуя от терминала, первый рейс автобусы будут совершать в 06:17, а последний — в 19:13.

А на маршруте № 43 автобусы первый рейс от терминала будут совершать в 06:56, а последний — в 19:41.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Просим пассажиров заранее планировать свои поездки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.