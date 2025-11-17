В Хабаровском крае вдвое вырос спрос на китайские авто

За 2024 год спрос на эти машины вырос почти вдвое. Наибольшей популярностью в сентябре пользовались автомобили марки Geely, на долю которых пришлось 29% от всех запросов на китайские авто с пробегом в данном регионе. На втором месте расположилась марка Changan, занявшая 24% рынка, а замыкает тройку лидеров HAVAL с показателем 7%. Средняя цена востребованных марок оценивается примерно в 1,6 млн рублей.

Специалисты также изучили, как изменился интерес к определенным моделям китайских автомобилей с пробегом в течение года. Самый значительный скачок спроса, превышающий шестикратный рост, отмечен у модели Changan UNI–V. Второе место по увеличению интереса занял Geely Coolray, популярность которого выросла почти в 4 раза. На третьем месте расположился Geely Monjaro с двукратным увеличением спроса.

За год также существенно увеличился интерес к автомобилям марок Jetour (более чем в 4 раза), Geely (почти в 4 раза) и Chery (более чем в 2,5 раза).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.