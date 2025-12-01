В Госдуме предложили запретить платные парковки у жилых домов в России

Миронов и Гусев внесли законопроект, который предусматривает запрет платных парковок в жилых зонах многоквартирных домов на федеральном уровне. Сейчас такие ограничения регионы могут вводить самостоятельно. Законодатели считают, что действующая система платных парковок не соответствует принципам справедливости и увеличивает социальную напряженность.

По мнению авторов инициативы, сбор денег за парковку у дома не должен применяться, поскольку жилые зоны не являются коммерческой инфраструктурой. Жители, по их словам, не обязаны платить муниципалитету за возможность оставить автомобиль возле собственного дома.

В Казани действует сеть муниципальных платных парковок, которая регулярно расширяется. За парковку в популярных зонах города автомобилисты платят от 30 до 70 рублей в час. Власти объясняют введение платных парковок необходимостью снизить нагрузку на дороги, уменьшить трафик и вредные выбросы, а также создать условия для развития пешеходных и велосипедных зон.

Архитектор-урбанист Вероника Ямилова отметила, что платная парковка — это не наказание, а инструмент для ответственного использования городского пространства. Она подчеркнула, что полный запрет платных парковок может привести к переполнению дворов и конфликтам между жителями, гостями и пешеходами. По мнению Ямиловой, владение автомобилем — это не только комфорт, но и ответственность, а город не должен решать проблему хранения частных машин.

