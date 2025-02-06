В Госдуме предложили ввести единые дни бесплатной парковки для всей страны

Депутаты от фракции «Новые люди» в Госдуме предложили законопроект, который устанавливает единые дни бесплатной парковки по всей территории России, включая праздники и воскресенья, сообщает MK.Ru .

Инициативу выдвинули Владислав Даванков и Ярослав Самылин. В настоящее время бесплатная парковка в такие дни действует только в Москве, что создает неравномерные условия для граждан.

«Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране», — заявлено в пояснительной записке к законопроекту.

Основной целью законопроекта является устранение этой диспропорции, ведь жители столицы могут свободно парковать свои автомобили без затрат в праздничные и выходные дни, в то время как людям из других регионов это удовольствие обходится в деньги.

Депутаты уверены, что данный шаг поможет создать более равные условия для автомобилистов по всей стране, повысив комфорт и доступность общественного пространства.