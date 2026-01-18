В Госдуме напомнили об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта

В России с 1 марта меняются правила воздушных перевозок. Авиакомпании будут обязаны заранее информировать пассажиров обо всех условиях полета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег, заявил депутат Госдумы Александр Якубовский, сообщает РИА Новости .

Изменения утверждены приказом Минтранса России № 341. Они направлены на то, чтобы четко зафиксировать обязанности авиакомпаний и сделать права пассажиров более понятными.

Новые правила деятельно закрепляют обязанность авиакомпаний заранее передавать пассажиру информацию об условиях перелета и других нюансах, в том числе о возврате денежных средств в случае отказа от воздушной перевозки.

Кроме того, вводятся изменения в части перелетов семей с детьми. Так, детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту должны будут предоставляться без доплат. Авиакомпания должна четко обозначать порядок их предоставления.

Помимо прочего, вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Также в деталях регламентируются обязанности компании обеспечить пассажиров едой, водой и размещением при задержке рейса.

Ранее над Казахстаном опасно сблизились два пассажирских самолета. Это назвали серьезным авиационным инцидентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.