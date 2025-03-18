В Госавтоинспекции ответили, как будут бороться с нарушителями на самокатах

Заместитель начальника отдела организации дорожно-патрульной службы Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов рассказал, какие меры применяются для снижения количества аварий и аварийных ситуаций с участием СИМ и создании безопасной платформы для аренды, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Постоянно растет количество участников дорожного движения и аварийных ситуаций из-за самокатов и велосипедов. Сотрудники госавтоинспекции разрабатывают безопасные маршруты для школьников, оборудованные пешеходными переходами и светофорами. Также проходит множество обучающих акций на тему ошибок на дороге, интерактивные занятия в школах.

В рамках профилактической акции «Юный пешеход» сотрудники посещают школьные занятия, где объясняют детям Правила дорожного движения. Акция «Пристегнись» предусматривает осведомленность родителей об обязательных мерах безопасности на дорогах.

В ближайшем будущем Госавтоинспекция продолжит борьбу с показателями аварийности и будет защищать жизни людей. Для этого будет реализована программа, разработаннная правительством, по улучшению дорог, разведению поток и т. д.