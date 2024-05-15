В городском округе Чехов в поселке Мещерское проходит строительство подъездной дороги

В городском округе Чехов в населенном пункте Мещерское на ул. Кленовая проходит строительство автомобильной дороги и подъездных к домам граждан, сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Известно, что работы ведтся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«Это один из поселков, где проживает много многодетных семей. По обращению жителей, администрация округа решила обустроить подъездные дороги к домам граждан. Этот вопрос является важным для жителей. Покрыть дорожное полотнопланируется щебнем, вдоль обустроить кюветы и установить водопропускные трубы. Согласноплану, работы завершатся до 31 июля», — делится Михаил Николаевич.

Глава подчеркнул, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева всего в этом году в городском округе Чехов будет отремонтировано 5 региональных дорог, общей протяженностью почти 15 км и 19 муниципальных дорог, 12 из которых были выбраны жителями в ходеголосования на портале «Добродел». Общая протяженность составит 20,5 км.

«Также на четырех региональных дорогах мы заменим асфальтовое покрытие, потому что есть полосы износа. Это повысит комфорт доступа к жилым и социальным объектам. Все отремонтированные дороги проходят в первую очередь общественный контроль, и контроль специальной лаборатории, которая приезжает и проверяет качество выполненных работ», — уточнил Собакин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.