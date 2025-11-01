Станция в Гольяново улучшит транспорт для 160 тысяч жителей Москвы

Строительство нового участка Арбатско-Покровской линии метро стартовало в районе Гольяново. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что станция откроется к сентябрю 2028 года и повысит транспортную доступность для 160 тысяч жителей, сообщает «Царьград» .

В Гольяново началось строительство нового участка Арбатско-Покровской линии метро. Новый тоннель длиной 2,6 км соединит станцию «Щелковская» с будущей станцией «Гольяново».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что открытие станции позволит десяткам тысяч жителей пользоваться метро в шаговой доступности. По его словам, станция «Щелковская» разгрузится примерно на 30%.

«Гольяново, наконец-то, получит свою домашнюю, долгожданную станцию метро. Десятки тысяч жителей Гольянова смогут пользоваться станцией в шаговой доступности. Щелковская, одна из самых перегруженных станций в городе, разгрузится примерно на 30%. Сегодня мы начинаем проходку тоннелей. Надеюсь, к сентябрю 2028 года эта ветка метро будет построена, станция будет построена, запустим ее в строй», — сообщил мэр.

Тоннелепроходческий комплекс «Галина» построит тоннель длиной 1,68 км. Выход со станции будет на Уссурийскую улицу, рядом расположены Сахалинская и Хабаровская улицы.

Дизайн станции выполнен в космической тематике благодаря расположению в районе предприятия «Геофизика-Космос». После открытия станции жители смогут вдвое сократить время в пути: до Большой кольцевой линии можно будет доехать за 25 минут, а до Московского центрального кольца — за 20 минут.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.