В ГД предложили создать бесплатную парковку для многодетных в Московском регионе

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Он предложил главам регионов создать единую бесплатную парковку для многодетных семей из субъектов Москвы и Подмосковья, сообщает « Осторожно, Москва ».

Собянину предложили сделать бесплатные стоянки для многодетных семей из Подмосковья. Воробьеву Нилов предложил поступить также в отношении жителей Москвы.

В письме депутат пишет, что с такой просьбой люди многократно обращались в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.