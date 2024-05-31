В филиалы «Мострансавто» Подмосковья проводится набор водителей автобусов

Продолжается набор водителей автобусов в филиалы «Мострансавто» по всей Московской области. С начала этого года на работу в компанию было принято 1 076 водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На сегодняшней день в команде крупнейшего автобусного перевозчика Подмосковья трудятся 9 516 человек, в том числе женщины. Компания, подведомственная Минтрансу Московской области, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, современные и комфортабельные автобусы.

Для водителей в компании предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних работников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, выплата премии в размере 10 тыс. рублей за привлечение в компанию новых сотрудников, компенсация обучения на категорию D, проведение периодических медицинских осмотров за счет предприятия.

Иногородним работникам выплачивается материальная помощь для обустройства на новом месте жительства в размере 10 тыс. рублей ежемесячно в течение первых трех месяцев с момента трудоустройства.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.